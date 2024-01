Hans Vanaken en Ronny Deila zeer kritisch ondanks kwalificatie voor halve finales ten koste van Gent

Club Brugge zit in de halve finales van de Beker van België. Het won op bezoek bij KAA Gent met het kleinste verschil. De Bruggelingen zijn al twee maanden ongeslagen. Toch beseffen ze bij blauw-zwart dat het eigenlijk beter moet.

Club Brugge kwam snel op voorsprong tegen KAA Gent. Niet voor het eerst dit seizoen lieten ze het echter na om de score uit te diepen, want de Bruggelingen zakten steeds meer in en lieten op die manier de Buffalo's komen.

"We verloren het momentum na de voorsprong", besefte coach Ronny Deila op de persconferentie achteraf. "We speelden te veel lange ballen en we zijn te veel achteruit gekropen. We hebben afgezien, maar we werken hard - ook als we niet goed spelen. Ik ben blij dat we doorgaan naar de volgende ronde, dat het nipt was? Dat is niet belangrijk."

Te weinig gevoetbald?

Ook Hans Vanaken zag het met lede ogen aan dat Club Brugge schrik leek te hebben voor Gent na de voorsprong: "We hadden de volledige controle in de eerste helft, dus het is raar dat we in de tweede helft te weinig doorduwden. Als we de 0-2 maken, dan maken we de match kapot. Maar we toonden te weinig."

"We moeten analyseren waarom we achteruitkropen, want we moeten ervoor zorgen dat dit de volgende keer niet meer gaat gebeuren. We hebben het te veel een echte cupmatch laten worden en speelden te weinig voetbal", aldus de kapitein.