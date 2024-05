Is het definitief over voor Thibaut Courtois bij de Rode Duivels? Doelman komt met serieuze hint

Thibaut Courtois zal niet naar het EK 2024 gaan met de Rode Duivels, dat is zeker. Of hij daarna nog zal terugkeren is moeilijk te voorspellen.

Terwijl hij nog bezig was met zijn revalidatie, kondigde Thibaut Courtois aan dat hij niet zou spelen op het EK 2024. De officiële reden: zijn blessure, waardoor hij niet op tijd volledig fit zou zijn. Natuurlijk weten we dat als het geschil met Domenico Tedesco er niet was geweest, Courtois een race tegen de klok zou zijn begonnen, die hij meer dan waarschijnlijk kon winnen. Het valt nog te bezien of de bondscoach en de keeper van Real Madrid weer bij elkaar gaan zitten. Er lijkt een totale breuk te zijn, niet alleen tussen Courtois en Tedesco, maar ook tussen Courtois en heel wat Belgische supporters. Op Instagram hebben fans echter iets speciaals opgemerkt: Thibaut Courtois heeft de woorden "Belgian Red Devils" uit zijn biografie verwijderd. Het is niet de eerste keer: in juni 2023 had de doelman van Real Madrid dit ook al gedaan. Het is zeer moeilijk te geloven dat hier niet meer achter zit. De voetbalbond wenste Thibaut Courtois deze week een gelukkige 32e verjaardag. Geen reactie. Thibaut Courtois a retiré le « 🇧🇪 Belgian Red Devils » de sa bio Instagram. ❌



