'Here we go!': Details over transfer van KAA Gent-spits Gift Orban naar Olympique Lyon lekken uit

Volgens Het Laatste Nieuws is het zeker: Gift Orban trekt naar Olympique Lyon. Eerder vertrok Malick Fofana al naar de Franse club, nu zal de Nigeriaanse spits hem gaan vergezellen.

De krant laat weten dat KAA Gent zo'n 15 miljoen euro zal krijgen, maar dat dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen euro. De Buffalo's krijgen bovendien een doorverkooppercentage van 20 procent.

Op woensdag legt Orban zijn medische testen af bij Lyon. Naar alle verwachtingen zal de 21-jarige aanvaller een contract tekenen tot 2028.

🚨🔴🔵 Gift Orban to Olympique Lyon, here we go! Deal done for €13m fee to Gent.



Deal strongly wanted by John Textor, one more top signing after Malick Fofana.



Orban will sign until June 2028, as first called by @hugoguillemet.



Benrahma and Danjuma remain on OL list. pic.twitter.com/uMYGinXWds