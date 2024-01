Club Brugge-coach Ronny Deila stelt fans gerust: "Het is overal hetzelfde"

Club Brugge staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement. Coach Ronny Deila weet dat er al veel is veranderd sinds zijn komst.

Ronny Deila had het niet altijd even gemakkelijk. "Bij elke club waar ik al trainer was ging ik in het begin van het seizoen ontslagen worden. Bij New York City won ik amper één keer in mijn eerste zes wedstrijden. Bij Celtic haalden we de Champions League niet, stonden we vijfde in november en zou ik eruit vliegen. Maar plots wonnen we alles op het einde", vertelde hij bij Eleven DAZN.

Volgens de Noorse coach loopt het al een pak beter dan onder Carl Hoefkens. "Het is overal hetzelfde en je moet geduld hebben. De club bevond zich in een slechte staat toen ik aankwam. Heel slecht om eerlijk te zijn. Nu zijn die spirit, samenhorigheid en die positiviteit er opnieuw. Dat voel je gewoon."

"De bazen van Club Brugge zijn niet dom, ze weten wat ze doen. Zij zien wat er binnen de club gebeurt. Het proces is het belangrijkste. Als je de juiste dingen doet, komt het resultaat vanzelf", besluit Deila.