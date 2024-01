Gent geeft titeldromen op, maar kan wel weer met gerust gemoed de toekomst tegemoet zien

KAA Gent ziet dus waarschijnlijk ook Gift Orban vertrekken. Na Malick Fofana een serieuze sportieve aderlating, maar wel een bloedtransfusie die de uitgedroogde bankrekening kon gebruiken. Eigenaar Sam Baro weet waar hij mee bezig is.

Het nieuws kwam als een verrassing dat Olympique Lyon, dat toch nog in de problemen zit in de Ligue 1, nu ook Gift Orban ging weghalen bij Gent. Alhoewel... had dat wel een verrassing mogen zijn? Sam Baro had al aangegeven dat een verkoop van Orban deze winter tot de mogelijkheden behoorde.

Financieel in het groen

L'Equipe maakt gewag van een transferprijs van 13 miljoen euro, niet eens in de buurt van de 30 miljoen die ze vorig seizoen nog hoopten te vangen voor de Nigeriaanse spits. Eintracht Frankfurt kwam een paar weken geleden aankloppen en toen bedroeg de prijs nog 20 miljoen. Te veel, vonden de Duitsers.

Waarom Gent dan nu 15 miljoen aanvaardt? Ze hebben ook nog vijf miljoen aan haalbare bonussen laten opnemen in het contract en krijgen 20 procent op de doorverkoop. En met 15 onmiddellijke miljoenen staat de financiële balans ineens weer in het groen. En is er ruimte voor versterkingen.

Baro is geen wilde weldoener

Toen Sam Baro Gent overnam wist hij dat er een verlies van 19,2 miljoen in de boeken stond. Hij pompte 23 miljoen in de club, maar het was ook niet de bedoeling dat hij dat geld niet meer zou terugzien. De zakenman is geen wilde weldoener. Met de transfers van Fofana en Orban is dat geld al terug én kan Gent nog een paar broodnodige versterkingen halen.

Hein Vanhaezebrouck raasde na de bekeruitschakeling nog over dat andere clubs wel anticipeerden op het vertrek van spelers naar de Afrika en Asian Cup, maar het lijkt erop dat Baro de tering naar de nering zette. Eerst geld op de bank, dan pas investeren.

Onmiddellijk renderende vervangers halen is utopie

Dat het een sportieve aderlating is om twee spelers van dat kaliber te verliezen, mag duidelijk zijn. De titelambities hebben een flinke knauw gekregen. Onmiddellijk renderende vervangers halen, is immers een utopie. Zeker gezien de tactische eisen die Vanhaezebrouck stelt.

Cuypers en Tissoudali gaan het ook niet op hun tweetjes trekken tot het eind van het seizoen. Daarnaast heeft Gent een frivole inbreng nodig op het middenveld. Hong kan dat, maar heeft hulp nodig. Je kan zeggen dat Gent het slijk der aarde verkoos boven het sportieve. Maar eigenlijk is dit gewoon wat een goede huisvader doet...