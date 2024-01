Nog méér blessureleed voor Gent, er valt de supporters meteen wat op bij debutant: "Nog nooit zoveel tegenzin gezien"

KAA Gent moest het al met een half noodelftal zien te rooien. Tissoudali, Watanabe, Hong en Nurio Fortuna hebben interlandverplichtingen, Fofana vertrok naar Lyon en Torunarigha raakte niet fit voor de clash met Club Brugge.

Doelman Paul Nardi revalideert verder na een zware open beenbreuk voor Nieuwjaar, waardoor ze bij de Buffalo's een doublure zochten en vonden in Daniel Schmidt van STVV. En dat blijkt achteraf bekeken zeker geen slechte zaak te zijn geweest.

In de Slag om Vlaanderen greep Davy Roef na tien minuten namelijk al naar de achterkant van het bovenbeen. Hij kon niet verder en moest meteen worden vervangen. Op die manier moest de Japanner Schmidt sneller dan verwacht zijn debuut maken voor de Oost-Vlamingen.

Bij de supporters op X viel meteen heel wat op aan de wissel. Dat het pijnlijk is voor Gent en Roef om uit te vallen, maar ook dat Schmidt met weinig zin op het veld leek te komen. De supporters in het stadion gaven hem wel meteen een open doekje.

Lap. Roef. Gelukkig de enige postitie die dubbel bezet is. #kaagent #gntclu

Die Schmidt heeft even veel goesting om te gaan werken als de meesten onder ons na 3 weken vakantie. #gntclu

Pijnlijk voor Roef.

Gelukkig hebben we in nood nog Kandouss die een rij achteruit kan.

Goed met z'n handen hebben we al gezien. #kaagent #gntclu