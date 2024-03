Club Brugge-uitblinker bewijst dat hij klaar is om de fakkel over te nemen: "Niet zelf in de hand"

Geen Simon Mignolet? Geen probleem! Nordin Jackers bewees tegen KRC Genk dat Club Brugge op hem kan rekenen als er iets gebeurt met de ervaren doelman. Hij was zelfs de uitblinker met een paar sterke reddingen.

Jackers speelt uiteraard heel weinig gezien de grote naam die voor hem in de pikorde staat. Maar de 26-jarige doelman toonde wel dat hij klaar is voor het grote werk en om eventueel de fakkel over te nemen.

Zijn match tegen Genk was alvast een referentie. Hij zag Arokodare een penalty missen en pakte enkele belangrijke ballen. "Bij een penalty probeer je altijd een mentaal spelletje te spelen - dat draaide nu goed uit. En mijn reddingen? Daarom sta ik er. Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen, want deze zege is vooral een collectieve prestatie."

Jackers koos vorige zomer voor een plaats op de bank bij Club boven een mogelijke titularisplaats bij OH Leuven. "Dat zijn nu eenmaal keuzes die je maakt. Toen de aanbieding van Club kwam, heb ik er goed over nagedacht en ook met Simon (Mignolet, red.) gepraat."

"Hij is de perfecte leermeester waar ik veel van kon opsteken. Bovendien komen we goed overeen en proberen we elkaar iedere dag te pushen."

Al verdwijnt hij straks waarschijnlijk weer op het achterplan als Mignolet weer fit is. "Dit smaakt sowieso naar meer, maar ik probeer ook niet te ver vooruit te denken. Je hebt het sowieso niet altijd zelf in de hand. Dit is gewoon een leuke opsteker - we zien wel waar het toe leidt."