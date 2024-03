Gumienny twijfelt niet over arbitrage in topper: "Snap dat Genk zich onheus behandeld voelt"

De topper tussen KRC Genk en Club Brugge eindigde met ruim verschil. Maar aan twee van de drie doelpunten zat een reukje.

De scheidsrechters eisten dit weekend weer heel vaak de hoofdrol op. Ook in de wedstrijd van KRC Genk tegen Club Brugge was dat meer dan één keer het geval.

Al tijdens de topwedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge regende het op sociale media reacties over de prestatie van scheidsrechter Vergoote die van dienst was en ook de televisiecommentatoren hielden hun mening niet voor zich. De topper werd met 0-3 gewonnen door Club Brugge, maar er waren meer dan één wel heel discutabele fases in deze wedstrijd.

Eén van die zaken waar je vraagtekens bij kan plaatsen is de elleboog van Odoi, waarna de speler van Club Brugge scoort. Hij keek er zelf verbaasd van op en dat doet ex-scheidsrechter Serge Gumienny ook.

Genk onheus behandeld door scheidsrechter

“Ik snap niet dat de VAR niet is tussengekomen bij die elleboog van Odoi op El Ouahdi”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Dat de scheidsrechter het niet zag, daar kan ik nog inkomen, maar als een speler plots met een bebloed gezicht op het veld staat, dan moet er toch iets gebeurd zijn? Dan mag de VAR dat toch op z’n minst even natrekken? Bizar dat ze dat niet gedaan hebben.”

De strafschop die Club Brugge kreeg wekt nog meer wrevel op bij Gumienny, maar ook bij de Limburgers. “Nog vreemder wordt het wanneer de VAR dan plots wel in actie schiet bij de handsbal van Sor. Dan snap ik dat ze zich bij Genk onheus behandeld voelen”, besluit Gumienny.