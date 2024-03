Analisten zijn het eens, Genk tegen Club Brugge alweer benadeeld door ref: "Dit is belachelijk, dit is absurd"

De spelleiding heeft alweer voor heel wat onbegrip gezorgd in de topper tussen Racing Genk en Club Brugge. Analisten sparen de kritiek niet en nemen sterke bewoordingen in de mond. "Dit is absurd", zei Gilles De Bilde.

Racing Genk en scheidsrechters, komt het ooit nog goed? Ook tegen Club Brugge, dat met 0-3 won in de Cegeka Arena, was Jasper Vergoote de ref van dienst en werden opnieuw zeer discutabele beslissingen in het nadeel van de Limburgers genomen, zo oordelen analisten.

Bloedneus El Ouahdi na contact met Odoi

Er was de fase waarbij Odoi zijn tegenstander El Ouahdi een bloedneus bezorgde. Odoi scoorde in de daaropvolgende fase, hij kon vrij binnen koppen op het moment dat de bloedneus van zijn tegenstander moest verzorgd worden.

"Moet de ref dan niet aan de VAR zeggen: kijk eens goed want ik zit hier met een speler met een bloedneus?", vraagt Peter Vandenbempt zich af.

"Het is onbewust, maar wel met gevolgen. In de volgende situatie staat Odoi vrij en kan hij op die manier scoren en dat komt doordat El Ouahdi op dat moment verzorging nodig had", aldus Gilles De Bilde.

Betwistbare strafschop

Daarna greep de VAR wel in toen de bal de zwaaiende arm van Sor raakte, strafschop voor Club Brugge en Skov Olsen trapte de 0-3 binnen. "Als je daarvoor een strafschop geeft moet je ermee stoppen. Dat heeft niets met een handspel te maken, de bal komt ongelukkig op de arm."

Het is een hoekschop, maar dit is in geen 100 jaar strafschop. Dit is belachelijk, dit is absurd", aldus De Bilde. "Aan de ene kant als VAR niet terugkomen op de fase met Odoi en dan wel die penalty fluiten, dat zijn 2 belangrijke beslissingen met een invloed op de match."