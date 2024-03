Vandereycken gaat heel ver in zijn kritiek na voorval tijdens Genk-Club

Club Brugge won zondag met 0-3 op KRC Genk. Na de topper werd er maar over één ding gepraat: de scheidsrechter en de VAR.

De uitslag doet vermoeden dat er een groot klasseverschil was tussen Genk en Club Brugge, maar dat was zeker niet het geval. Dat zag ook René Vandereycken. De analist was vooral ontevreden over wat hij van de VAR zag.

Club Brugge kreeg in het slot van de wedstrijd nog een goedkope strafschop cadeau. “Die was belachelijk”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Als een bal vanop 20 centimeter tegen iemands hand wordt gekopt en een penalty betekent, dan moeten spelers daar echt op gaan oefenen.”

Gelukkig besliste die fase niet over winst en verlies van de wedstrijd. De elleboog van Odoi deed dat wel, maar ook daar ging de VAR de mist in door deze fase niet opnieuw te bekijken, aldus Vandereycken.

Totale onbekwaamheid van de Belgische scheidsrechters

“Elke profspeler is zich bewust van zijn omgeving, van zijn tegenstander. Die voelt dat, die weet dat. Die elleboog komt er niet toevallig”, klinkt het.

Voor Vandereycken had Bert Put, die de VAR van dienst was, de scheidsrechter naar het scherm moeten sturen. De analist gaat dan ook heel erg ver in zijn kritiek.

“Dit is geen toeval meer. Het zal wel dat de baas, Bertrand Layec, verantwoordelijk is dat het niet beter gaat, maar dit is toch vooral totale onbekwaamheid van de Belgische scheidsrechters in zijn algemeenheid”, besluit hij.