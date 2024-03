Analist Vandereycken geeft - ondanks vlotte zege - Deila serieuze veeg uit de pan: "Onbegrijpelijk!"

Club Brugge heeft zich dankzij de winst tegen Genk zo goed als verzekerd van de top zes. Maar toch werden er vragen gesteld bij de tactische aanpak van Club-coach Ronny Deila na de 0-1. Ook René Vandereycken begreep er weinig van.

Club leek in het slot weer in de loopgraven te gaan kruipen toen Ferran Jutgla en Michal Skoras - tot hun groot ongenoegen - gewisseld werden voor Meijer en Nielsen. Club ging dus zonder spits spelen. Een soortgelijke tactiek liep vorige week tegen Anderlecht nog fataal af.

Deila kreeg het te horen van de fans en ook Vandereycken was erg verrast. "Het is niet dankzij de wissels dat Club Brugge met 0-3 won. Sterker nog, ik vond die wissels even onbegrijpelijk als on-Brugs. Zelfs al speel je op verplaatsing, zelfs al is het belangrijk om die wedstrijd te winnen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Het was immers een signaal om nog meer te gaan verdedigen. "Tot dan kon Club voorin nog druk zetten met een aantal spelers, maar toen moest Hans Vanaken dat helemaal alleen doen. Tegen twee, drie verdedigers van Genk was dat volkomen nutteloos."

Ook de timing was opmerkelijk, want er was nog een halfuur te spelen. "Jutgla had zich te pletter gelopen. Dat kan een reden zijn om hem naar de kant te halen. Maar dan zet je toch niet Vanaken diep in de spits, de speler die zo goed de bal in het middenveld kan bijhouden? Dat had Deila toch op een andere manier kunnen opvangen."