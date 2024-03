Verheyen 'liep bijna weg' tijdens Genk-Club Brugge: "Goesting om mijne zak te pakken"

Bij KRC Genk is er een vorm van gelatenheid opgetreden. Na de wedstrijd moest Wouter Vrancken het weer hebben over de arbitrage die een bepalende rol speelde. En hij kreeg gelijk van quasi alle analisten.

Club Brugge kreeg bij een 0-1-stand immers een paar cadeautjes. Gert Verheyen, op dat moment commentator bij Eleven/DAZN, schudde meewarig het hoofd bij de twee laatste goals. “Als ik dit zie, heb ik goesting om mijne zak te pakken en naar huis te gaan”, zuchtte hij.

Odoi had toen net gescoord nadat hij zijn tegenstander, El Ouahdi, een bloedneus had bezorgd. Diezelfde Odoi scoorde uit de daaropvolgende fase omdat El Ouahdi aan de kant verzorging kreeg en hij eigenlijk de rechtsachter van Club had moeten dekken.

Daarna kreeg blauw-zwart nog een penalty toen Meijer vanop een paar centimeter tegen de arm van Sor kopte. Niemand die het een strafschop vond, maar Jasper Vergoote werd wel naar het scherm geroepen en gaf de elfmeter.

Als je daarvoor een strafschop geeft moet je ermee stoppen. Dat heeft niets met een handspel te maken, de bal komt ongelukkig op de arm", klonk het bij Peter Vandenbempt.