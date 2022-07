Club Brugge haalt achterstand op en wint knotsgekke topper van Genk met 3-2

Club Brugge en Genk stonden oog in oog met elkaar voor de eerste topper van het seizoen, en dat op speeldag 1. Een strijd tussen de laatste twee Belgische landskampioenen.

Een dikke 10 minuten moest het publiek op zijn honger blijven zitten, maar in de vijf volgende knotsgekke minuten was het de Simon Mignolet-show. De Brugse doelman redde op korte tijd tot vier maal toe de meubelen. Zowel Ito, Oyen als Dessers kwamen een ijzersterke Rode Duivel op hun pad tegen, vooral die laatste had in twee tijden misschien wel het openingsdoelpunt moeten maken. Mechele zag er bij bepaalde situaties niet goed uit.

In voetbal draait alles om efficiëntie en dat bewees Skov Olsen net zoals tegen Gent. Bij de eerste kans van de thuisploeg aan de overkant was het meteen raak. Ferran Jutglà legde de bal goed terug op de Deen die verschroeiend uithaalde en de voorsprong voor Club bezorgde. Genk kreeg enkele minuten later dan toch wat het verdiende. Munez bracht de bal knap voor vanop de rechterflank waarop Dessers de bal aan de eerste paal heerlijk in het dak van het doel werkte. Dessers ging het Brugse publiek wat jennen door met de cornervlag te vieren. Opnieuw zag de verdediging van Club er niet goed uit bij het doelpunt.

Na opnieuw een blunder van Mechele kon Dessers vlak voor rust de bezoekers op voorsprong zetten wanneer hij alleen op Mignolet leek af te gaan, Mata snoepte hem de bal nog net op tijd af. Ito slalomde nog door de verdediging alsof die er niet stond, maar zijn schot was te centraal en pal op Mignolet.

Na rust kregen we hetzelfde verhaal, achterin bij Club lieten ze Ito al na één minuut de bal te makkelijk voorbrengen tot bij Trésor die de 1-2 voorbij Mignolet plaatste. Club schoot stilaan wakker en kon dreigen via Jutglà die op Vandevoordt strandde. Even later bediende de Catalaan Vanaken met zijn tweede assist. De Brugse Vice-kapitein stond moederziel voor doel wanneer hij de gelijkmaker in de touwen trapte.

In het slotkwartier was het vooral Club dat druk naar voor voerde en Genk dat afwachtend op countermogelijkheden wachtte. Mogelijkheden die er zeker kwamen maar vaak de das werden omgedaan door de Limburgers. Club werd gevaarlijker en vooral Jutglà was erg dicht bij een derde doelpunt voor Blauw-Zwart maar de paal weerhield hem daarvan.

Club trok alsnog aan het langste eind. In minuut 89 duwde Paintsil Mata in zijn rug met beide handen, Laforge floot niet maar ging even later toch naar het scherm kijken: Penalty voor Club. Invaller Cyle Larin eiste de bal op en scoorde, à la Diagne tegen PSG, niet. De bal strandde op de paal maar belandde in de voeten van Olsen die zijn tweede van de namiddag maakte.

Genk had zeker de mogelijkheden om deze topper te winnen maar moest toekijken hoe de landskampioen de drie punten in eigen huis houdt.