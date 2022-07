Ijzersterke Mignolet: "Een doelman van Club Brugge die acht reddingen moet maken is geen goed teken"

Simon Mignolet is verder gegaan op zijn PO1-élan. Met enkele sublieme reflexen hield hij Club Brugge recht tegen een sterk Genk.

Mignolet was streng voor Club en zichzelf: "Ik ben eigenlijk niet tevreden over de wedstrijd, we hebben echt geen goede eerste helft gespeeld. Ik ben wel blij met het feit dat mijn bijdrage de drie punten heeft opgeleverd, dat blijft het belangrijkste. Op het einde trekken we alsnog de overwinning over de streep en dan krijg je het gevoel dat het toch niet voor niets was. Acht reddingen op één wedstrijd voor een Club-doelman is geen goed teken."

"We waren te plat in elk opzicht en hebben de mentaliteit getoond om ons te herpakken, dat leeft in onze kleedkamer. Genk was in de eerste helft zeker de betere ploeg, ook bij bepaalde fases in de tweede helft. Als een boxer zeven of acht slagen in zijn gezicht krijgt gaat ie ook aan het wankelen. Gelukkig kunnen we de knop omdraaien en tonen wie we zijn."