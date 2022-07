Trefzekere Skov Olsen over de topper tegen Genk: "We mogen blij zijn met Mignolet als doelman"

Skov Olsen was met twee doelpunten een groot aandeel in de eerste driepunter van Club Brugge dit seizoen. In extremis bezorgde hij Blauw-Zwart de winst. "Afstandsschoten zijn mijn kwaliteit"

De Deen is tevreden over hoe Club aan het seizoen begonnen is. Met een eerste prijs en drie punten is iedereen tevreden: "Geen slechte manier om aan het seizoen te starten, eerst de Supercup winnen en nu een overwinning tegen Genk in zo'n topwedstrijd, dan kan je niet klagen. Het belangrijkste is de overwinning vandaag."

Olsen geeft toe dat Genk beter in het spel zat dan Club: "Zeker de eerste helft hadden we het erg moeilijk, we mogen blij zijn met Mignolet als onze doelman. Genk is een sterke ploeg, dat ondervonden we vandaag opnieuw."

Drie doelpunten in twee wedstrijden voor Olsen: "Een doelpunt met links en rechts dus ik ben een tevreden aanvaller, afstandsschoten zijn wel één van m'n kwaliteiten. Ik heb misschien wel het beste afstandsschot van de ploeg."