Dessers zucht na gemiste kansen: "Een typische Club Brugge-match van ons"

Cyriel Dessers bleef ontgoocheld achter op Jan Breydel, ondanks een goeie match. Genk had genoeg kansen om meer te mogen ambiëren, maar de afwerking liet hen wat in de steek.

Dessers scoorde zelf een typische spitsengoal, maar had nog twee goeie kansen. "Ik kon twee keer op Mignolet afgaan", knikte hij. "Eerst pakte hij goed en daarna bleef de bal in het droge gras onder mij steken waardoor Mata nog kon ingrijpen. Het was een typische Club Brugge-match van ons. We maakten het al meer mee: goed spelen en met lege handen vertrekken."

Maar Genk kon zich wel optrekken aan het niveau dat ze haalden. "Het resultaat is verschrikkelijk, maar we kunnen hier ook veel uit leren. Er loopt hier kwaliteit rond. Als je dit kan brengen tegen de titelfavoriet ben je goed bezig. Ik heb me alvast geamuseerd."

Dat zag je er ook aan bij de viering van zijn goal en de kushandjes die hij naar het Brugse publiek wierp bij zijn wissel. "Dat was Spielerei. Als ik uitgefloten word, vind ik dat alleen maar fijn. Het is een teken dat je goed speelt. Dat hoort er allemaal bij.”