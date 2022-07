AC Milan dood en begraven voor De Ketelaere? Allesbehalve, Italiaanse transferexpert heeft nieuwtje

Elke partij is het hard aan het spelen in de transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan. Die heeft al aangegeven dat hij liever niet naar Leeds wil en zijn zinnen zette op de Rossoneri. Transferexpert Gianluca Di Marzio heeft nu een nieuwtje dat bewijst dat de deal nog niet opgeblazen is.

De Ketelaere ontbrak in de selectie voor de match tegen Genk en heeft een transfer naar Milan nog steeds niet opgegeven, ondanks dat de onderhandelingen gestopt werden omdat Club en Milan te ver uit elkaar lagen. Di Marzio weet nu dat de moeder van De Ketelaere al druk op zoek is naar een onderkomen in Milaan. Volgens de transferexpert zal Milan zijn bod deze week nog verhogen tot 33 miljoen met 2 miljoen mogelijke bonussen en een doorverkooppercentage. Dat zou Club over de streep moeten trekken om De Ketelaere zijn droomtransfer te geven.