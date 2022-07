De reden waarom Larin en niet Vanaken de beslissende penalty nam

Een déjà vu gevoel werd gecreëerd wanneer Cyle Larin in de slotminuten achter de bal ging staan om de penalty te nemen. Gelukkig voor Club met een betere afloop deze keer.

Carl Hoefkens lichte na de wedstrijd toe waarom niet Vanaken maar Larin de beslissende penalty nam: "Eerst en vooral ben ik fier op Hans zijn wedstrijd. In deze temperatuur en het aantal uren dat hij nog maar getraind heeft is het knap wat hij bewezen heeft. Op het moment van de strafschop kwam hij naar mij om te vertellen dat hij op was. Cyle trapte bij zijn vorige clubs de strafschoppen en doet dat bij Canada ook. Ook al hebben we een historie met het veranderen van de strafschopnemers, achter deze moet je verder niets zoeken."