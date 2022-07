De Ketelaere in een steeds moeilijker parket: "Door zijn eigen onervarenheid, hij had het moeten overlaten aan Milan"

Charles De Ketelaere liep gisteren rond in Jan Breydel, een petje met 'Freedom' op het hoofd. De jonge aanvaller van Club Brugge weigerde te spelen. De transfersoap met AC Milan zit in zijn hoofd. Marc Degryse vindt dat hij zichzelf in een moeilijk parket gewerkt heeft.

De Ketelaere had voor zichzelf al lang uitgemaakt dat hij voor Milan gaat spelen, met wie hij al helemaal rond is. Maar de Rossoneri vinden maar geen akkoord met Club Brugge, dat 35 miljoen vraagt. Milan komt niet hoger dan 30. ''Uiteraard is dit vervelend voor De Ketelaere. Hij verliest kostbare tijd. Maar Charles heeft zich door zijn onervarenheid ook in een moeilijke situatie gemanoeuvreerd, door te zeggen dat hij mentaal niet klaar was voor deze competitiestart", aldus Degryse in HLN.

"Als jonge gast moet je dat niet doen, de boel proberen te forceren. Charles had dit moeten overlaten aan AC Milan. Want stel je voor dat het niet goed komt - wat ik me niet kan voorstellen -, dan heeft De Ketelaere toch een probleem. Ik vind het trouwens ook vreemd dat Milan al rond is met De Ketelaere, zonder zeker te zijn van een akkoord met Club. Kijk, Charles had moeten zeggen: 'Raak het eerst eens met Club en dan komen wij er wel uit.' Maar nu zit hij in een lastige situatie - ik weet niet of ze dat in zijn omgeving beseffen."