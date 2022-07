Frey blijft doen wat hij vorig seizoen al deed: Antwerp dankt zijn goaltjesdief voor prima start van competitie

Antwerp is weer aan een nieuwe competitie begonnen met torenhoge ambities en die heeft het alvast kracht bijgezet. De 'Great Old' ging in Mechelen winnen dankzij de treffers van... de clubtopschutter van vorig seizoen.

Meteen een clash tussen twee Nederlandse coaches Achter de Kazerne. Bij Antwerp speelde aanvoerder Alderweireld zijn eerste competitiematch ooit in de Belgische competitie en gunde Van Bommel Frey vooraan een basisplek. Janssen begon dus op de bank. Bij de thuisploeg opteerde Buijs voor de te verwachte elf en zag hij zijn ploeg ook de eerste kans versieren. Ngoy tikte de voorzet van Storm tegen de paal.

Beide teams treffen doelhout

Ook Antwerp raakte het doelhout, met een vrijschop van Nainggolan die op de dwarsligger strandde. Na een aangenaam eerste half uur kon het nog beide kanten op, maar plots sloegen de bezoekers twee keer toe op korte tijd. Na een diepe bal van Alderweireld pakte Frey uit met een knappe balbehandeling en een dito knal hoog tegen de touwen: 0-1.

Enkele minuten later kwam het tot contact tussen Wouters en De Laet en de Mechelse zestien. Was het een botsing of was het te onbesuisd inkomen van Wouters? Grijze zone? Erik Lambrechts floot in elk geval strafschop. Frey koos voor de harde knal, via Coucke ging de 0-2 tegen de netten.

Shved laat aansluitingstreffer liggen

KV Mechelen gaf het echter nog niet op: vorig jaar boog het in deze affiche een 0-2 nog om in een 3-2. Butez werkte niet mee: de doelman tikte een lage vrijschop van Hairemans in hoekschop. Nadien kwam Antwerp geruime tijd niet meer in de problemen. Toen Butez een bal moest lossen, kreeg KV wel nog een uitstekende kans om zich weer in de match te knokken. Shved trapte hoog over.

Heel veel voetbalde Antwerp ook niet meer bij mekaar, maar dat was ook niet meer zo hoognodig bij deze tussenstand. Na het gelijkspel tegen het Kosovaarse Drita is het alvast wel prettig om aan de competitie wél met een overwinning te beginnen.

