Wervelend Genk maakt nog voor de rust komaf met RWDM, waar de problemen niet door Brazilianen opgelost zullen worden

RWDM kon 20 minuten de indruk wekken dat ze wel degelijk zouden stand houden tegen Genk, maar na de openingsgoal van Fadera was de ban gebroken. Genk wervelde, RWDM zag af. De problemen bij de promovendus zijn legio, maar vooral achteraan is het zoeken naar voetballend vermogen.

Wouter Vrancken verraste ons toch wel met zijn opstelling. Hrosovsky, Mike Trésor, Arokodare en El Khannouss zaten allemaal op de bank. In hun plaats Galarza, Ait El Hadj, Sor en Fadera. Met de Europese kwalificatie in het achterhoofd wil hij duidelijk heel zijn kern gebruiken.

RWDM gevaarlijk

Bij RWDM stond Xavier Mercier meteen in de basis en we moeten voor de rest eerlijk zijn: veel van die basisspelers hadden we nog nooit aan het werk gezien. Met name die resem Brazilianen. Maar met de Franse spelmaker erbij voeg je natuurlijk heel wat kwaliteit toe, zelfs op zijn gevorderde voetballeeftijd.

Want Genk was wel de betere ploeg, maar ook RWDM had zijn kansen. Met name Biron zette Vandevoordt eens stevig aan het werk. En de doelman moest een topsave uit de mouwen schudden op een poging van linksachter Abner nadat Biron de Genkse defensie weeral had getard.

Galarza sterk

Het gebeuren speelde zich wel veelal af op de helft van de thuisploeg. Galarza - vorig seizoen wegen disciplinaire redenen amper betrokken - dirigeerde en verdeelde. Paintsil was er een aantal keer dichtbij, maar het was weeral die efficiënte rechtsachter van de Limburgers, Munoz, die de boel moest openbreken.

Hij onderschepte de bal, zette voor en Fadera werkte voor doel klinisch af. Tot dan toe had de defensie van de Molenbekenaren eigenlijk goed stand gehouden. Geen koorknapen die achterlijn hoor, maar wel te onstuimig en niet goed in het uitvoetballen. Toen een actie van Sor gedoemd tot mislukken leek, vond Heris het toch raadzaam om te gaan tackelen: penalty.

Voetballend vermogen

Vier minuten na de openingsgoal maakte Heynen er 0-2 van. Munoz opende ook nog zijn rekening nadat hij een rebound in doel kon koppen. En dan is de match natuurlijk gespeeld voor de rust. De problemen bij RWDM zijn duidelijk: te weinig voetballend vermogen achteraan en op het middenveld. Dat gaat niet opgelost worden door een paar Brazilianen van Botafogo.

Eens de ban gebroken, voetbalde Genk erdoor als door boter. Scoren deden ze niet meer zo makkelijk, maar in de problemen kwamen ze nooit. Biron was de beste man bij RWDM, maar stuitte steeds op Vandevoordt.

Genk deed het op zijn gemakje en Vrancken haalde Trésor en Hrosovsky van de bank. 20 minuten voor tijd werd het 4-0. Corner en Cuesta die hoger klom dan iedereen. Met sprekend gemak... Genk heeft zijn start niet gemist en Vrancken laat iedereen vertrouwen opdoen. De Limburgers maakten indruk!