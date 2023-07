Westerlo redt in extremis nog een puntje in Eupen

Westerlo heeft tegen Eupen meteen punten laten liggen. Het kwam op een 2-0-achterstond, maar kon in het slot nog gelijkmaken.

Westerlo moest op de openingsspeeldag naar Eupen. Het eiste meteen de bal op en er kwamen al snel enkele kansjes. Vooral Daci had enkele mogelijkheden, maar kon nooit besluiten.

Bij de 1e echte kans van Eupen was het meteen raak. Magnée testte de vuisten van Bolat. Die verwerkte recht in de voeten van Van Genechten. Hij twijfelde niet en opende de score.

Na het doelpunt ging Westerlo meteen op zoek naar de gelijkmaker, maar het botste op een goed georganiseerd Eupen. Bos en Jordanov trapten over en ook het vizier van Daci stond nog niet op scherp.

10 minuten voor tijd was er dan wel de gelijkmaker. Gümüskaya was het schot van Daci goed gevolgd, maar zijn doelpunt werd door het buitenspel van Daci afgekeurd. Nadien kwamen er nog enkele mogelijkheden, maar we gingen met 1-0 rusten.

Na de pauze toonde meer zelfvertrouwen. Dat verzilverden ze ook. Nuhu haalde uit, maar zijn poging strandde op de paal. Opnieuw stond Van Genechten in de rebound op de juiste plaats en opnieuw kon hij scoren. Zo stond Eupen 2-0 voor.

Westerlo had het moeilijker en raakte moeilijker aan kansen. Jonas De Roeck greep in en uiteindelijk ging Eupen-doelman Nurudeen in de fout. Hij veroorzaakte een penalty en Madsen trapte de aansluitingstreffer binnen.

De partij leek te verwateren. Eupen maakte er nog bijna 3-1 van. Palsson kon koppen, maar zijn bal werd van de lijn gekeerd. Op een hoekschop ging Nurudeen opnieuw in de fout. Hij loste een kopbal en Stassin zorgde voor de gelijkmaker. 2-2 was ook de eindstand.