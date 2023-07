Opluchting en ontgoocheling bij Westerlo na de late gelijkmaker van Stassin: "Ze kregen maar 2 halve kansen"

Westerlo is met een gelijkspel aan het seizoen begonnen. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar in extremis pakte het toch nog een puntje.

Het grootste deel van de wedstrijd was Westerlo baas op het veld. Het had het meeste balbezit en ook de meeste kansen. Toch kwam het op een dubbele achterstand. Nadien knokte het terug en via een penalty en een goal in de blessuretijd van Stassin pakte het toch een punt.

"We zijn opgelucht dat we dat punt toch nog gepakt hadden", vertelde trainer Jonas De Roeck na de wedstrijd aan Sporza. Al heerste er nog een ander gevoel bij hem.

"Ook zijn we ontgoocheld, want we verdienden meer. We waren naar hier gekomen om onze ambities te tonen", aldus De Roeck die door Thomas Van Den Keybus werd bijgetreden. "Ze scoorden uit 2 halve kansen", droop de ontgoocheling bij Eleven Sports eraf. Van Genechten stond bij de goals van Eupen in de rebound 2 keer op de juiste plaats.

Al was De Roeck ook wel tevreden. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn met onze 1 wedstrijd na 5 weken voorbereiding. We hebben de wedstrijd grotendeels gecontroleerd, maar ik had het gevoel dat we meer verdienden", besloot hij.