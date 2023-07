Verschillende gezichten en spanning tot einde, maar kampioen Antwerp begint er dankzij owngoal aan met driepunter

Voor zijn eerste competitiematch als landskampioen recupereerde Antwerp Vincent Janssen. Dat betekende niet dat het tegen een taai Cercle, dat het gezien diens aanstaande transfer zonder Ueda stelde, een doelpuntenfestival werd. De netten trilden enkel na de owngoal van Daland.

Antwerp en Cercle serveerden een aangename eerste helft, waarbij de bezoekers zich zeker ook lieten gelden. Vooral omdat ze lange tijd de bovenhand in de duels hadden op het middenveld. Bij de landskampioen dan weer een grote dosis initiatief en doelgerichtheid bij Ondrejka: de nieuwkomer vond tot tweemaal toe Warleson op zijn weg.

Tussendoor was het aan de overzijde opletten wanneer Denkey zich voorbij de verdediging wrong, maar Butez kwam goed uit en stond pal. Er kwam af en toe wel een opstoot aan energie, waarbij de Great Old een versnelling hoger schakelde en de druk opvoerde. Zeker naar het einde van de eerste periode toe kraakte Cercle steeds meer.

© photonews

Bataille stoomde door op de linkerflank en dwong aan het eind van zijn rush Warleson tot een volgende redding. Achteraan bij de Vereniging redde Olivier Deman ook meerdere keren de meubelen. Op slag van rust was het dan toch prijs: na een uitbraak van Ondrejka gleed Daland de 1-0 ongelukkig in eigen doel.

© photonews

De voorsprong voor de titelverdediger was wel verdiend, want het was dus wel de meest dreigende ploeg. Er werd nadien ook (iets te veel) op geteerd: er hadden meer Antwerpse tegenprikken mogen komen tegen een opschuivend Cercle, dat het ook op zijn beurt helemaal zonder kansen stelde na de koffie.

Een tikkeltje creativiteit was wat de Bruggelingen zo nodig hadden, maar waar het hen ook aan ontbeerde. Vermeeren zorgde nog voor een laat moment van opwinding met een knal op de dwarsligger. Antwerp begint de jacht op een nieuwe titel met een zuinige maar terechte overwinning na een match met verschillende gezichten.