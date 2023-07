Van Bommel zegt na overwinning waar hij net wel en vooral juist niet tevreden over is: "Nu blijf je in de flipperkast"

Mark van Bommel is na de eerste overwinning in de competitie niet over alles tevreden. De trainer van Antwerp zag te veel flipperkastvoetbal.

De uitslag tegen Cercle Brugge pleziert Mark van Bommel, die op zijn persconferentie meteen aanhaalt wat voor een moeilijk te bespelen tegenstander Cercle is. "Ze willen de bal veroveren, die hoog inbrengen en dan staan er drie centrale spitsen en nog eens twee spelers aan de zijkanten. Als je daar de bal verliest, krijg je meteen druk om je oren." Technische uitvoering Erg tevreden dus over die 1-0. Wat het antwoord van Antwerp was op de speelwijze van Cercle, stond hem niet aan. "Ik ben niet zo blij met de technische uitvoering. Als je een goeie uitvoering hebt, kom je er onderuit en speel je hen zoek. Nu blijf je in de flipperkast, die bal blijft op en neer gaan. Dat heb je nu gezien." "Daar moeten we veel beter mee omgaan", is Van Bommel streng op dit gebied. "Je moet zorgen dat je de bal goed aaneemt en op de juiste snelheid inspeelt. Als de speler die de bal krijgt dan kan omdraaien en met een individuele actie uitpakt of van kant wisselt, dan laat je ze lopen." Verschillende factoren Verschillende factoren kunnen ertoe leiden om zo'n energieke tegenstander toch op zij te zetten. Al ligt de sleutel dus op het technische vlak. "Het plan moet goed zijn, je moet vanuit je positie spelen en het goed uitvoeren. We kwamen er één keer heel mooi onderuit en kwamen meteen op de helft van de tegenstander."