Een Antwerp-publiekslieveling lijkt nu geboren: dit is wat de man in de hoofdrol en trainer Van Bommel erover zeggen

Soms kan het erg snel gaan. Hebben ze er in Antwerp een publiekslieveling bij? Mark van Bommel ziet ook hoe Jacob Ondrejka punten aan het scoren is.

De 20-jarige nieuwkomer speelde nog maar twee matchen in Antwerp-shirt, maar heeft alles om het tot de nieuwe publiekslieveling te schoppen. Hij neemt verantwoordelijkheid, toont initiatief en er gaat veel doelgerichtheid van hem uit. Een ferme ren opzetten wanneer er ruimte ligt, komt er ook bij.

Allemaal zaken waar de mensen voor naar het stadion komen. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan? "Ik geniet er van om hier te spelen. De sfeer hier op de Bosuil is heel goed. De fans zijn super, ze zijn de hele tijd top. Ik doe gewoon mijn ding op het veld."

Vervelende speler voor tegenstander

Al is het voor Ondrejka toch wel best belangrijk hoe dat overkomt. "Natuurlijk wil je populair zijn en graag gezien bij de fans. Ik probeer gewoon te doen waar ik goed in ben." Zijn coach is alvast vol lof over de 20-jarige Zweed. "Het is voor de tegenstander een hele vervelende speler om tegen te spelen", weet Van Bommel.

© photonews

"Hij pakt eens uit met een dribbel, hij kan wegdraaien en hij heeft een goeie trap. Hij staat in voor dreigende standaardsituaties. Hij is polyvalent, zoals dat heet. Een mooi woord. Daar heb ik al meer dan genoeg mee gezegd", grijnst de Nederlander.

Polyvalentie groot voordeel

Die aangehaalde polyvalentie kan Antwerp nog grote diensten bewijzen. "Het is een voordeel dat hij zowel centraal als aan de zijkant kan spelen. Ik denk zelfs dat hij ook in de spits kan spelen. Zelf ben ik er nog niet uit wat zijn beste positie is."