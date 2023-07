KAA Gent maakt het zich moeilijker dan nodig, maar doet wat het al meer dan een decennium niet meer kon

KAA Gent had donderdag al wat indruk gemaakt tegen het Slowaakse Zilina, maar het wilde ook in de Jupiler Pro League goed beginnen. En dan moest KV Kortrijk voor de bijl.

Bij de thuisploeg bracht Hein Vanhaezebrouck Hjulsager, Castro-Montes en Nardi in de ploeg in vergelijking met donderdag. Het seizoen zal nog lang zijn, dus een beetje roteren lijkt niet meer dan normaal te gaan worden.

KV Kortrijk van zijn kant zag heel wat spelers vertrekken, waaronder Watanabe naar de Buffalo's. Op inkomende transfers is het nog wachten, Abdelkader Kadri is extra belangrijk gemaakt en is de nieuwe aanvoerder bij De Kerels.

Hij kon na een knap een-tweetje met Massimo Bruno na vier minuten de bezoekers al enigszins verrassend op voorsprong zetten. Daarna wist KAA Gent echter snel orde op zaken te stellen. Een owngoal van Radovanovic op een voorzet van Orban zorgde voor de gelijkmaker, wat later kon Cuypers de 2-1 al binnenkoppen.

Dat moest hij doen met een tulband, want even voordien liep hij een hoofdwonde op. Het stoorde hem duidelijk niet al te erg, want de bal ging mooi naar de verste paal. 2-1 was ook meteen de ruststand, de bezoekers toonden zich vrij onmondig.

Na de pauze was het wachten tot de boeken dicht zouden gaan, al kwam Kortrijk dankzij de snelheid van Mbayo wel een keertje in een kansrijke positie. Nardi weerde de gelijkmaker uit zijn kooi, aan de overkant pikte Gift Orban dan toch zijn goaltje mee en zo 3-1.

De Buffalo's kwamen zelden in verlegenheid, maar lieten het na om de score verder te laten oplopen. Een late, rake kopbal van Avenatti zorgde zo nog voor een kleine tien minuten stress. De zege kwam echter niet in het gedrang: na elf jaar kon Gent eindelijk nog eens met een driepunter aan het seizoen beginnen.