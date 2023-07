Hein Vanhaezebrouck start tegen KV Kortrijk meteen goed aan de competitie: "Maar dit wil je uiteraard niet zien gebeuren"

KAA Gent is meteen goed aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League begonnen. Het won op de openingsspeeldag van KV Kortrijk. Vanhaezebrouck was over het algemeen tevreden met de prestatie van zijn team.

Nochtans kwam KAA Gent vroeg op achterstand. Na enkele minuten stond het al 0-1 achter tegen KV Kortrijk. Daarna boog het via een owngoal van Radovanovic, Cuypers en Orban de situatie om. In het slot was het wel nog bibberen door een aansluitingstreffer.

"Opdracht volbracht. Dit is wat we wilden", vertelde trainer Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd aan Sporza. Voor hem was het ook een logische beslissing als hij naar de wedstrijd keek.

Al was Vanhaezebrouck niet echt over het einde tevreden. "We hebben het op de juiste momenten vergeten af te maken", ging hij verder. "Daardoor waren we bij hun aansluitingstreffer in het slot nog even bezorgd. Dat wil je niet zien gebeuren. In de laatste 5 minuten wil je niet met de bibber zitten. Dat is zowel offensief als defensief een aandachtspunt."

Uiteindelijk kon Gent het houden en hield het tegen Kortrijk de 3 punten thuis. "We hebben daarna niets meer weggegeven en we moeten vooral de 3 punten onthouden", besloot de trainer.