Hugo Cuypers scoort met tulband en legt uit, Hein Vanhaezebrouck blijft kritisch

KAA Gent is met een driepunter aan het seizoen begonnen. Met dank (opnieuw) aan Hugo Cuypers, die de 2-1 wist binnen te koppen in de 3-2 overwinning.

Hugo Cuypers had snel af te rekenen met een hoofdwonde en moest daardoor uiteindelijk met een tulband voort. Een gek zicht, maar last had hij er niet van.

"Neen, het moest geplakt worden omdat er bloed bij was. Maar ik heb er geen last van ondervonden, je voelt dat zelfs niet. En ik heb zelfs geen bult of zo op dit moment", aldus Cuypers achteraf.

© photonews

"Dus het hinderde me ook niet bij het doelpunt. Het ziet er wat spectaculair uit, maar eigenlijk is er dus niets aan de hand."

Bibberen onnodig

"Het doet deugd om opnieuw te kunnen scoren. Op het einde was het nog even bibberen, maar we hebben de drie punten gepakt."

Coach Hein Vanhaezebrouck zag zijn beide spitsen opnieuw scoren: "Maar ze hadden elk nog een of twee keer meer kunnen en moeten scoren. Dan waren we veel sneller zeker."