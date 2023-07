Gentse sterkhouder staat op punt om te vertrekken en geeft dat ook eerlijk toe: "Zit op de top van mijn kunnen"

De kern van KAA Gent gaat de komende weken nog veranderingen ondergaan. Er moeten nog spelers bij, maar er zullen er ook nog vertrekken. Alessio Castro-Montes is alvast één van de spelers die op een transfer aast. En hij heeft al contacten gehad.

De 26-jarige flankspeler trok al naar Hamburg en ook Augsburg toont interesse voor hem. “Voor de club en voor mezelf is het nu het ideale moment", zegt hij in HLN. "Ik heb nog één jaar contract. De club is bereid te verkopen en ik wil een stap hogerop zetten."

Ook in Spanje lonken ze naar hem. "Ik moet nu de juiste club vinden. Ik wil naar een grotere competitie om me te tonen en me te testen. Ik zit daarvoor op een goeie leeftijd, op de top van mijn kunnen.”

Het is natuurlijk leuk voor iemand met mijn roots mocht ik naar Spanje kunnen, maar alles hangt van de geïnteresseerde club af. En zolang ik hier nog ben, geef ik alles voor deze club, voor de volle honderd procent.”