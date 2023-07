Vanhaezebrouck heeft een probleem met één van zijn beste spelers: "Het dringt bij hem moeizaam door"

KAA Gent begon de competitie met een goeie overwinning tegen KV Kortrijk (3-2). Weeral waren het de spitsen die het verschil maakten. Maar of die gaan blijven, is nog maar de vraag. En dan komt het gewicht van de aanval weer op de schouders van Tarik Tissoudali te liggen. Maar is die klaar?

Tijdens zijn invalbeurten kon de Marokkaanse international nog niet overtuigen. Het loopt niet zoals hij wil en dan begint hij te forceren. Iets wat Hein Vanhaezebrouck duidelijk niet graag ziet. "Ja, dat wordt een serieus werkpunt", zuchtte hij gisteren. Vanhaezebrouck heeft nochtans al veel op hem ingepraat. "Het dringt niet door dat je na een zware blessure het best allemaal wat simpel houdt. Hij wil het inderdaad te veel forceren en dat is negatief voor hem en voor het team", klonk het bij HVH. Uiteraard is Tissoudali het voetballen nog niet verleerd. "We gaan geduld met hem moeten hebben. De journalisten, ikzelf, mijn staf. Misschien is Tarik wel de enige die dat geduld niet kan opbrengen. We gaan op hem inpraten."