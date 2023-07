Club Brugge laat meteen punten liggen tegen KV Mechelen, maar mag de VAR wel dankbaar zijn voor penalty

Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd van de Belgische competitie niet kunnen winnen. Tegen KV Mechelen had een discutabele penalty nodig voor een 1-1 gelijkspel.

Met de 3-0 van donderdag nog in het achterhoofd begon Club Brugge aan zijn Belgische seizoen tegen KV Mechelen. Het wilde het dominante voetbal van tegen Aarhus ook tegen bezoekers uit Mechelen op de mat leggen.

En dat deed Club ook, maar uiteindelijk kwamen daar erg weinig kansen uit in de eerste helft. Onyedika trapte eens tegen de paal en een plaatsbal net naast gaan. Maar echt Coucke op de proef stellen lukte niet.

Dat kon KV Mechelen nog minder met Simon Mignolet, maar na 40 minuten stond het wel op voorsprong. Bij een vrije trap veinsde Storm een voorzet, maar Schoofs verraste Mignolet door rechtstreeks te trappen.

d

Club had duidelijk een uitbrander gekregen van Deila tijdens de rust, want Club was meteen gevaarlijk via Nusa. Het goed gaatje vinden lukte niet meteen, maar in minuut 65 werd Club geholpen door de VAR.

Op de rand van de zestien werd er op de voet getrapt van Thiago en de VAR greep in. De Braziliaan eiste de bal zelf op en gelukkig voor Club werd het geen Diagne-verhaal als tegen PSG. Thiago trapte centraal in doel.

Rood De Cuyper nekt Club

Maar een kwartier voor tijd liet De Cuyper zich vangen door de snelle Lauberbach. De Duitser kwam ten val en Club moest met z'n tienen verder. Daarna maakte Club niet veel meer klaar, KV Mechelen had nog enkele kansen op de 1-2 met Lauberbach, maar het bleef uiteindelijk 1-1.

Club begint zo met een gelijkspel aan het nieuwe seizoen. Van de ploeg die vorig jaar in de top vier eindigden (Antwerp, Racing Genk, Union en Club), is Club de enige die zijn openingswedstrijd niet kon winnen.