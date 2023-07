🎥 Rob Schoofs gefrustreerd na een nieuwe discutabele strafschopfase: "Het is altijd hetzelfde"

Rob Schoofs heeft in het gelijkspel tegen Club Brugge een hoofdrol opgeëist. Hij scoorde vanop vrije trap, maar veroorzaakte nadien ook een penalty. Die penalty zorgde voor wat frustraties van de KV Mechelen-speler.

"Het is altijd hetzelfde", reageerde kapitein Rob Schoofs meteen na de wedstrijd bij Eleven Sports. "Al gaat het hier om een 1e reactie", temperde hij al snel.

"Je komt op voorsprong en dan krijg je een penalty na een licht contact. Ik denk dat we dan veel strafschoppen zullen krijgen, als ze dat nog veel zullen fluiten", ging Schoofs verder. "Hier op Club Brugge krijgen zij die fout sneller mee, terwijl wij die strafschop misschien minder snel meekrijgen. Dat is gewoon frustrerend. Al had ik ook beter kunnen gedaan hebben om zo'n situatie te vermijden."

Zo maakte Club gelijk en stond het 1-1, terwijl Schoofs Mechelen al op voorsprong had gebracht. Op vrije trap verschalkte hij Simon Mignolet: "Het was de goede plaats om het te proberen, omdat een keeper daar vaak moet anticiperen op de voorzet. Uiteindelijk trapte ik hem goed binnen. Ook was het net voor de rust een goed moment om op voorsprong te komen."