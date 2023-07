Analist ziet lacune bij Club Brugge en wijst naar Vanaken

Club Brugge versierde amper kansen tegen KV Mechelen. Offensief draait het nog niet bij blauw-zwart en analist René Vandereycken situeert het probleem vooral op het middenveld.

Club heeft volgens hem nood aan een speler die eens zijn man kan voorbij gaan op het middenveld. "Op het middenveld mis ik een speler met een individuele actie. Daar liepen Onyedika, Rits en Vanaken, maar ook Hans Vanaken is niet de man die eens een dribbel doet", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat is nooit de grote kwaliteit van Vanaken geweest, maar hij had altijd wel jongens rond zich lopen die hij kon aanspelen. "Je ziet wel dat Vanaken de betere spelverdeler is in de combinatie. Alleen komen die kenmerkende een-tweetjes die hij vroeger zo dikwijls opzette met de flankspelers er nu nog maar sporadisch uit."

Club heeft volgens hem ook daar nog iemand nodig die het verschil kan maken. "Eén keer zag je het Brugge van vroeger terug toen Vanaken toch Nusa wist te lanceren. Club Brugge was wel dreigend, maar dat is niet hetzelfde als gevaarlijk."