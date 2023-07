Degryse ziet wat het grote zorgenkind is bij Club Brugge: "Daar kan elke tegenstander op rekenen"

Club Brugge kwam niet verder dan 1-1 tegen KV Mechelen. In de slotfase stonden ze zelfs met tien na rood voor Maxime De Cuyper. Analist Marc Degryse was absoluut niet onder de indruk van blauw-zwart, dat volgens hem in één linie nog versterking nodig heeft.

Club Brugge was in eigen huis zeker niet dominant tegen KV Mechelen. Met een gelijkspel kwamen ze eigenlijk nog goed weg. "KV Mechelen had net zo goed kunnen winnen. Het is niet dat met elf tegen elf Club zijn tegenstander kon wegzetten. Dit Club Brugge is achterin nog te kwetsbaar", analyseert Degryse in HLN. Club heeft zich vooral offensief versterkt, maar achteraan is er met het vertrek van Mata en Sylla heel wat kwaliteit weg. "Elke tegenstander kan erop rekenen dat je in een wedstrijd drie kansen krijgt tegen deze defensie. Een extra goede verdediger moet ervoor zorgen dat zoiets nog één kans wordt." Werk voor Vincent Mannaert dus, die nog een vijftal weken heeft om die witte merel te vinden. Al zullen ook de aanvallers beter moeten gaan renderen, maar dat is een kwestie van trainen.