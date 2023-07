Deila vraagt geduld en begrip voor nieuwe speler: "Dat is het enige wat we nu van hem verwachten"

Club Brugge haalde met de Braziliaan Igor Thiago een stevige jongen weg in Bulgarije. Maar sinds zijn aankomst was het duidelijk dat hij zal moeten wennen aan het Belgisch voetbal. Dat bleek ook in zijn eerste match.

Thiago moet zijn ploegmaats nog leren kennen en ook de stuggere Belgische verdedigers. Het is dan ook geen wonder dat zijn coach geduld vraagt. "Het enige wat we nu verwachten, is dat hij álles geeft. En dat doet hij. Hard werken gaat voorop bij hem", klonk het bij Deila. Thiago wist wel te scoren op penalty, die hij zelf had uitgelokt. "Kijk, Igor heeft wat tijd nodig. Hopelijk heeft hij het nodige vertrouwen opgedaan door zijn doelpunt. Want ik weet dat hij alleen maar beter en beter zal worden." In ieder geval zal Thiago de komende tijd blijven staan. Concurrenten Jutglà, Barbéra en Yaremchuk moet de Braziliaan zijn om diverse redenen geen optie momenteel.