En dat is dan 7-0: onmachtig Anderlecht weer ten onder tegen Union en het was duidelijk waar problemen lagen

"We zullen klaar zijn voor de strijd." Het zijn beroemde laatste woorden gebleken van Brian Riemer voor de match tegen Union. Anderlecht was allesbehalve klaar om de strijd aan te gaan met een veel energiekere stadsgenoot. Het werd dan ook 7-0 in de onderlinge confrontaties.

Verzorgd voetbal, dat is wat ze bij Anderlecht willen zien. Geloof ons vrij, daar zitten ze nog ver vanaf. Of was het door de opstelling van Union? Maar liefst vier centrale middenvelders stelde Aleksander Blessin op en dat bezorgde Anderlecht heel wat problemen. Het trio Ashimeru-Diawara-Arnstad wist van geen hout pijlen maken.

Middenveld Anderlecht onbestaand

Ze werden zodanig afgedekt dat ze geen twee passes na elkaar konden geven. Laat staan dat er ruimte was om op te bouwen. Een drama was het. Als Jesper Fredberg nog profielen zoekt, gaat hij best toch eerst eens kijken naar een creatieve, balvaste middenvelder. Lonwijk zat naast ons in de tribune en moet zich zeker gewaand hebben van zijn aankomende basisplaats.

Union liet het niet aan zijn hart komen en speelde al helemaal naar de hand van zijn nieuwe trainer. Blessin is een adept van de omschakeling en laat dat nu het spelletje zijn dat zijn spelers gewend zijn. Het lijkt een goeie match te worden.

Aanval onbereikbaar

Lapoussin en Nieuwkoop hadden al een paar ferme verwittigingen gegeven, maar het bleef voor geen meter lopen bij de bezoekers. Toen Patris - telkens in zijn rug gepakt - zich liet aftroeven door Lapoussin en die de bal slim breed legde, kon Ayensa de verdiende openingstreffer scoren. Vertonghen stond ineens twee tegen één...

© photonews

En Dolberg? Die stond op een eiland te voetballen. Zijn twee kompanen die steun moesten geven - Amuzu en Dreyer - kwamen niet in het stuk voor. Te slap tegen de energieke verdediging van Union. Lapoussin ging zelfs op zijn eigen achterlijn verdedigen.

Tactisch afgetroefd

In de tweede helft probeerde Anderlecht wel, maar het probleem bleef hetzelfde: nul creativiteit op het middenveld. Resultaat: geen enkele kans te bespeuren. Je moet het maar doen tegen een Union dat zijn drie beste spelers verloor. In de slotfase viel de bal eindelijk eens goed voor Dolberg, maar hij kreeg het leer niet voorbij Moris.

't Was ook pijnlijk voor Brian Riemer, want hij werd tactisch helemaal overklast door Blessin. Nu heeft hij wel niet al te veel deftige middenvelders meer op zijn bank, maar er had toch iets mogen gedaan worden.

Kort samengevat: Anderlecht was nergens. Geen spoor van de vooruitgang die beloofd werd. En ja, ze hebben een creatieveling nodig om tegen zulke ploegen iets te creëren. In de slotfase maakte Puertas er zelfs nog 2-0 van na een penaltyfout van Vertonghen.