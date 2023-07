Officiële Twitter-account lacht met Vertonghen na ruzie met hun spits

Vertonghen en Nilsson vochten een bitsig duel uit en op de grond leek het zelfs even te gaan ontaarden. Maar ploegmaats trokken de twee kemphanen uit elkaar.

Union heeft daar blijkbaar inspiratie uit geput: "Als je naar je lokale netto zero waste bio-markt gaat nadat je de hele nacht een 7e overwinning op rij hebt gevierd tegen Anderlecht... En ze vertellen je dat er geen quinoa meer is", schrijven ze bij een foto van het incident.

Flauw of geslaagd, u mag zelf oordelen.

When you go to your local net zero waste bio market after celebrating a 7th consecutive victory against Anderlecht all night long… And they tell you there's no quinoa left. 😡😅 pic.twitter.com/Csd09ekNPH