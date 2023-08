Philippe Albert duidelijk over Anderlecht: "Daarover moeten vragen gesteld worden"

Anderlecht liet enkele mooie resultaten optekenen tijdens de voorbereiding en de verwachtingen over het nieuwe seizoen waren dan ook groot. Maar na de 2-0 nederlaag tegen Union staat het weer met de voeten op de grond.

Anderlecht wil dit seizoen een pak beter doen dan de 11de plaats van vorig seizoen. Het haalde al zes nieuwe spelers, waarvan er tegen Union al drie op het veld stonden. Maar dat bleek toch niet genoeg want Anderlecht ging met 2-0 onderuit.

Ex-Anderlecht-speler Philippe Albert ziet het middenveld dan ook als het grote probleem. "Ze waren lamentabel in de eerste helft. Zeker over het middenveld moeten vragen gesteld worden. Ashimeru was bijvoorbeeld te verdedigend, terwijl Arnstad te aanvallend was. Ik had het graag omgekeerd gezien", zei Albert bij RTBF.

Albert vraagt hij zich ook af of de Champions' Play-off dit seizoen wel haalbaar is voor Anderlecht. "De top 6 zal moeilijk worden. Na Club Brugge, KRC Genk, Antwerp, AA Gent en Union blijft er maar één plaats over. En daarvoor zijn er verschillende kandidaten", stelt Albert vast.