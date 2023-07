Fans Anderlecht laten al duidelijk hun onvrede merken en spelers moeten lang wachten: "Dan moeten ze maar voor een kleinere club werken"

Brian Riemer zat - niet letterlijk natuurlijk - met de handen in het haar tijdens de wedstrijd tegen Union. Hij mocht aanwijzingen schreeuwen wat hij maar wou, zijn spelers konden het niet uitvoeren. Er ligt nog veel werk op de plank voor de Deense coach.

Want deze keer begonnen de supporters al van speeldag 1 te morren. De veiligheidsdiensten lieten de spelers na de match zelfs nog een uur wachten vooraleer ze op de bus konden stappen uit angst dat er enkele heethoofden zich zouden laten zien.

"Het zijn supporters van een grote club en dus hebben ze hoge verwachtingen", suste Riemer achteraf. "Ze mogen veeleisend zijn. Als we daar niet mee om kunnen, moeten we voor een kleinere club gaan werken."

Riemer zag immers ook dat zijn ploeg de eerste helft geen knip voor de neus waard was. "Dat was onacceptabel, Anderlecht-onwaardig. We durfden niet te voetballen zoals we kunnen. Het ontbrak aan moed bij de spelers. Ze waren bang om de bal te hebben en dat is problematisch, want daar is ons spel op gebaseerd."

Al trok hij zich op aan de tweede helft. "Toen domineerden we grote stukken van de match, maar wel zonder echt gevaarlijk te zijn. Het was een oververdiende zege voor Union. Mijn spelers moeten meer kwaliteit tonen en snellere combinaties op de mat leggen."