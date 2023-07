Dolberg moet het meteen komen uitleggen na dramatische prestatie: "It sucks!"

We durven vermoeden dat Kasper Dolberg wel meer verwacht had van zijn officiële debuut bij Anderlecht. Union overklaste de stadsgenoot op alle vlakken. Vooral qua agressiviteit en energie viel dat op. "Teleurstellend", noemde de Deense aanvaller het.

Die eerste helft waar hij op doelde was dan ook een regelrecht drama. Anderlecht deed niets goed. "Het was zwak ja", zuchtte Dolberg achteraf. "Dit was uiteraard niet goed genoeg. In de tweede helft creëerden we wel iets meer, maar dit - ja - 'suckt'!"

Niet dat die tweede helft zoveel beter was, maar een mens moet zich aan iets optrekken. "We zullen daarop moeten verder bouwen", denkt Dolberg. "Het zal goed komen. Waarom we zo slecht startten? Ik heb er niet direct een verklaring voor."

"We wisten nochtans wat Union ging doen. Die eerste helft heeft ons echt doodgedaan." Dolberg zelf miste in de slotfase nog wat zowat de enige kans van de match voor Anderlecht moet geweest zijn.