Grote uitverkoop bij Anderlecht? Dit drietal mag bij het juiste bod beschikken

Een bevestiging van wat we het voorbije seizoen gezien hebben. Zo kunnen we de wedstrijd van Anderlecht tegen Union het best beschrijven. Opnieuw was het middenveld bij paars-wit volledig zoek.

Jesper Fredberg en Brian Riemer hebben alvast hun conclusies getrokken, en zullen bij het juiste bod Amadou Diawara (26), Majeed Ashimeru (25) en Kristian Arnstad (19) er niet van weerhouden te vertrekken bij paars-wit.

Een prestatie zoals die tegen Union is natuurlijk geen goede reclame daarvoor. De ziekenhuisbal van Ashimeru die Nieuwkoop ei zo na verzilverde, was helaas 'vintage' Ashimeru. De Ghanees wisselt goede met zeer slechte wedstrijden af. Vorig seizoen was er voor de middenvelder nog interesse uit Duitsland, maar we betwijfelen of dat nu nog het geval is.

Stroeykens (18) heeft ons nog nooit écht overtuigd en ook de carrière van Arnstad stagneert. Bij Anderlecht wordt er nog steeds veel hoop gelegd op Yari Verschaeren (22), die momenteel nog in de lappenmand zit. Maar ook hij lijkt een carrière als eeuwige belofte te maken.

Het feit dat Anderlecht geïnteresseerd is in Stef Peeters (31) om voor extra creativiteit te zorgen op het middenveld, is veelzeggend. Met alle respect, Peeters is een zeer begenadigde voetballer. Maar of hij de man is die het middenveld van paars-wit weer aan het voetballen moet krijgen, betwijfelen we ten zeerste.