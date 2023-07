Kansloze wedstrijd tussen Sporting Charleroi en OH Leuven wordt beslist door de VAR

Na een heel matige wedstrijd waarin Sporting Charleroi snel met 10 kwam de staan was het wachten tot de staart van de wedstrijd. De VAR speelde een heel belangrijke rol in de uiteindelijke uitslag.

Omwille van het wangedrag van de supporters moet Sporting Charleroi een wedstrijd achter gesloten deuren spelen. Dit geeft een mistroostig gevoel en een flashback richting de coronatijden. Bij de thuisploeg stonden er twee nieuwkomers tussen de lijnen namelijk Rogelj en Dabbagh.

Bij OH Leuven was er maar één nieuwkomer te bespeuren namelijk Banzuzi. Holzhauser keerde wel terug van een uitleenbeurt aan 1860 München, maar van Mandela Keita was geen spoor te bekennen.

Eerste helft

OHL begon het sterkst aan de wedstrijd en zette goed druk. Dit wel zonder Koffi onder druk te zetten. De eerste bal tussen de palen was voor de thuisploeg via Knezevic en het eerste doelpunt mocht de thuisploeg ook op hun naam schrijven.

Het was Oday Dabbagh die de eer had om het eerste doelpunt van Sporting Charleroi in het nieuwe seizoen te maken. De Palestijnse aanvaller werd vergeten en schoof de voorzet van Mbenza binnen. Zo wordt hij ook ineens de eerste Palestijn die scoort in de Jupiler Pro League.

De thuisploeg bracht zich nadien zelf aan het wankelen. Nikola Stulic had een idee om met een tackle op de achillespezen van Ricca. Terecht rood en de ontredderde Stulic verliet het veld.

Met een man minder op het veld kwam er niet meer ruimte en kansen. De wedstrijd kabbelde verder tot aan de rust. Dabbagh kwam nog tot een tweede mogelijkheid, maar zag zijn bal in hoekschop gaan en bij OH Leuven was het wachten tot de tweede helft wanneer de eerste bal tussen de palen ging.

Tweede helft

Bij OH Leuven kwamen N'Dri en Maertens op het veld om het tij te keren, maar dit mocht echter niet zijn. Het was wachten tot er een uur gespeeld was om de eerste bal tussen de palen te zien van de bezoekers. N'Dri kwam tot een schot, maar Koffi kende er geen enkel probleem mee.

Het was niet dat Sporting Charleroi de leiding nam. De thuisploeg bracht zelf ook enorm weinig en controleerde de wedstrijd met een man minder.

Sofian Kiyine kwam voor OH Leuven op het veld. Hij blesseerde zich vorig seizoen door een zwaar verkeersongeval. Na een lange revalidatie kon hij zich terug voetballer noemen. Het was wachten tot de 82ste minuut voor we enige spanning kregen.

Opoku ging neer in het strafschopgebied nadat er nauwelijks contact was. De scheidsrechter legde de bal op de stip en iedereen dacht dat de VAR dit wel ging rechtzetten. Niets was minder waar... strafschop voor OH Leuven en Opoku zette zich achter de bal. De gelijkmaker was een feit!

OH Leuven ging nadien echt wel op zoek naar de overwinning en kwam eindelijk tot een aantal kansen, maar scoren zat er niet meer in.