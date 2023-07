Speeldag 1 en coaches alweer woedend op scheidsrechter na heel vreemde beslissingen

Charleroi-OH Leuven werd geen spektakelmatch, maar toch was er heel wat opwinding bij de trainers en spelers. In een leeg Mambourg werden ze immers geconfronteerd met een paar vreemde beslissingen van scheidsrechter Nathan Verboomen.

Verboomen speelde een hoofdrol in het duel. Eerst had hij rood getrokken voor Stulic, die hard inkwam op Ricca. Verdedigbaar, maar streng. Bij OH Leuven waren ze echter verbijsterd toen hij slechts geel trok voor een tackle van Ilaimaharitra op Thorsteinsson. Eentje die altijd rood verdiende.

Charleroi stond op dat moment op voorsprong en leek dat over de streep te gaan trekken, maar in de slotfase kreeg Opuku nog een strafschop nadat hij neerging in de zestien. Heel makkelijk neerging... maar Verboomen zag er een penalty in.

Achteraf waren beide coaches kwaad. "Een cadeaupenalty", mompelde Mazzu. En Brys had het dan weer over het tijdrekken van Charleroi. "Geef geel aan de doelman en het zal niet meer gebeuren in plaats van altijd naar de VAR te verwijzen die wel tijd zal bijtellen."