Ex-Standard-coach Bölöni helemaal door het lint na rode kaart: "Normaal krijgt een blinde toch een witte stok?"

Metz speelt de laatste weken beter, maar staat nog steeds in de degradatiezone. De spanning is voelbaar bij Laszlo Bölöni.

Op iets meer dan een kwartier voor het einde leidde Metz nog steeds met 2-1 tegen Rennes. Maar de ploeggenoten van Arthur Theate hebben de situatie omgedraaid en wonnen met 2-3.

De slotfase van de wedstrijd werd gekenmerkt door een omstreden strafschop en een rode kaart voor Georges Mikautadze voor een zeer lichte overtreding.

Zeg dat Mikautadze een rode kaart kreeg voor zoiets ptdrrrr, de Franse arbitrage is niet meer mogelijk pic.twitter.com/T8KroXKqgp — ??? Ⓜ️ (@Bouna_Star) 4 mei 2024

Laszlo Bölöni was geërgerd tijdens de persconferentie, om het eufemistisch uit te drukken: "Ik weet niet of ik moet schreeuwen, huilen, lachen. Ik kan niet reageren. Ben ik echt klaar om met u te praten en te zeggen wat ik voel, wat ik op mijn hart heb? Want als ik dat doe, koop ik meteen een ticket om naar de tuchtcommissie te gaan."

"Die beoordelingen zouden zelfs niet worden geaccepteerd in een regionaal kampioenschap. Het is niet gemakkelijk om te fluiten en normaal gesproken, als ze beoordelen, is het begrijpelijk. Maar als iemand blind is, en ik wijs niemand specifiek aan, krijgt hij een witte stok. Als we de VAR hebben, gebruik het dan," ging de Roemeense coach verder.

Met nog twee speeldagen te gaan staat Metz op een play-down-positie, op gelijke afstand (drie punten) van Lorient en Le Havre, de eerste ploeg buiten de degradatiezone.