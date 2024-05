Er de voorbije wedstrijden niet bij, maar deze Rode Duivel mag nu toch zijn EK-koffer gereed zetten

Men zou het bijna vergeten zijn, maar Yannick Carrasco was lange tijd een basisspeler onder Domenico Tedesco in het nationale team. In maart jongstleden was hij er echter niet bij, en zijn naam komt niet echt meer naar voren, ondanks zijn goede vorm in de club.

De selectie van Domenico Tedesco voor het EK 2024 zal bestaan uit 26 spelers in plaats van 23, en dat is een grote opluchting voor de bondscoach. Zelfs onder deze omstandigheden zal Tedesco moeilijke keuzes moeten maken en verdienstelijke spelers moeten passeren.

Zo had Domenico Tedesco afgelopen maart al 25 spelers opgenomen, en natuurlijk ontbrak daar de zekere Kevin De Bruyne - dat maakt al 26. Zal er in de uiteindelijke groep plaats zijn voor Yannick Carrasco (30 jaar), die toen ook geblesseerd was?

Carrasco zou wel eens aanwezig kunnen zijn op het EK 2024

Als we de supporters zouden vragen, is het vrijwel zeker: het antwoord zou overweldigend nee zijn. Ondanks zijn 72 caps (11 doelpunten) en ondanks zijn 8 basisplaatsen in 10 wedstrijden onder Domenico Tedesco. In maart miste Carrasco het trainingskamp alleen vanwege een blessure. In november was hij zelfs... aanvoerder tegen Servië.

Kortom: degenen die van mening zijn dat Carrasco's vertrek naar Saoedi-Arabië hem het EK zou moeten kosten, zullen waarschijnlijk teleurgesteld zijn in juni volgend jaar, wanneer de lijst van 26 bekend wordt gemaakt. Vooral omdat de voormalige speler van Atlético Madrid in vorm is.

Hij is verkozen tot Speler van de maand april in Saoedi-Arabië. En hij begint mei op dezelfde manier, door op prachtige wijze zijn derde doelpunt in drie wedstrijden te scoren voor Al-Shabab tegen Al-Raed afgelopen zaterdag.