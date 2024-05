Van Bommel spreekt zich uit over cruciale penaltyfase tegen Club Brugge

Met 3 op 21 blijft Antwerp op de laatste plaats staan in de Champions Play Offs. Ook tegen Club Brugge kon Antwerp geen punt pakken, al was het zeker niet slecht wat de Great Old op de mat bracht.

"Als ik dit elftal zie spelen, zit er wel wat overtuiging en drive in ondanks de 6 nederlagen in de play offs", opent Van Bommel zijn persconferentie. "Het zit dicht bij elkaar allemaal maar je verliest wel 6 keer. Maar ja, op het einde kan je wel nog een penalty krijgen", benoemt Van bommel meteen een van de meest cruciale fases van de wedstrijd.

Penaltyfase De Cuyper

Zijn kapitein Toby Alderweireld gaf zijn duidelijke mening al, Van Bommel wil het diplomatischer doen: "Ik ga niets over de arbitrage zeggen", is hij duidelijk. "Maar De Cuyper tikt lichtjes de bal en dan raakt hij Kerk met een bepaalde intensiteit waardoor Kerk struikelt. Dat is in mijn ogen een overtreding."

"Zo heb ik ook wat overtredingen gemaakt", gaat de Nederlander verder. "Maar dan tikte ik de bal eerst ver weg, daarvoor heb ik nooit een kaart gekregen. Als de bal bespeelbaar blijft, heb je hem niet genoeg geraakt en is het een overtreding", is het duidelijke oordeel.

Bekerfinale

De drive en intensiteit van zondag gaf de Antwerpenaar alleszins wel moed richting bekerfinale. "We hebben het in de Champions League ook meegemaakt dit seizoen. Het resultaat aan de wedstrijd voor zo'n midweekwedstrijd maakt niet zo veel uit. Je moet het niet groter maken dan het is maar wel realistisch bekijken."