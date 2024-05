Peter Maes gebruikte 'Propere Handen' als motivatie en spreekt zich uit over toekomst

Peter Maes wordt in Tilburg op handen gedragen. Hij heeft een opmerkelijke ommekeer bewerkstelligd bij de club en hen naar de Eredivisie geleid. Voor Maes zelf is het ook een persoonlijke triomf nadat hij in België werd afgebrand.

Bij Willem II was er na een bijzonder zwakke seizoensstart weinig hoopt. Tot Maes overnam... "We zijn als collectief aan de slag gegaan en hebben twee culturen binnen de club samengebracht", vertelt hij bij Sporza.

"Het Nederlandse voetbal staat vooral voor balbezit, maar niet zozeer voor scherp verdedigen. Ik denk dat ik er toch een organisatie heb neergepoot. We hebben niet het allerbeste team met jongens die zelf het verschil kunnen maken. Dat laatste deden we als ploeg."

Met de topprestatie staat hij ook als trainer weer op de kaart. Na Propere Handen kon hij in België nergens meer aan de slag. Nadat hij in september van 2021 na amper vijf maanden werd ontslagen bij Beerschot was hij werkloos.

"Dat was een van mijn drijfveren", verzekert de 59-jarige coach. "Ik wilde terugvechten en tonen dat ik niet veranderd ben als coach."

En nu? Blijven bij Willem II, waar hij maar een contract had tot eind dit seizoen. "Ik kon een contract tekenen met een optie op een extra seizoen, maar dat heb ik afgewezen, omdat ik het wilde laten afhangen van de resultaten in het eerste jaar. Het is een volkse club waarbij ik me thuis voel. Ik word hier ook gerespecteerd en denk dat ik hier wel iets kan bouwen."