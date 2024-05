"Niet het moment om egotripper te zijn": zit dáár het grote wapen van promotiekandidaat?

De sterkte van een ploeg? Dat is meestal ook de bank. Het is in de Challenger Pro League niet anders, want ook tegen Patro Eisden Maasmechelen deden diverse bankzitters waarvoor ze op de bank zitten: voor een ommekeer zorgen.

Bankzitters worden al eens gamechangers genoemd en daarvoor zitten ze ook op de bank: om een verschil te maken. Bij KMSK Deinze waren die van groot belang tegen Patro Eisden Maasmechelen, na een moeilijke eerste helft. Emilio Kehrer raakte bij Deinze niet fit voor het duel met Lommel, maar verder koos Hans Somers toch opnieuw voor quasi dezelfde namen als woensdag tegen Patro Eisden. De bankzitters bleven dus ook in Lommel op de bank zitten. Geen egotrippers, bankzitters als gamechangers bij Deinze "De wissels hebben het voortreffelijk gedaan, omdat die ook wat meer rust in het spel kregen. Het was belangrijk om die rust te vinden en dat doelpuntje te scoren. Het had op een bepaald moment slecht kunnen vallen." "Daarvoor zitten ze ook op de bank: om het verschil te maken als gamechangers. Ik kan alleen maar trots zijn op hen, want in de eerste helft hadden we het echt moeilijk tegen Patro Eisden en hun spelstijl", aldus Hans Somers. © photonews Toch koos hij er dus voor om onder meer Guillaume De Schryver opnieuw op de bank te zetten, ook al zorgde die tegen Patro Eisden voor het verschil met een mooi aangesneden corner. En het is niet de eerste keer dat hij van waarde is. De Schryver zelf? Die wil echter ondanks de vele invalbeurten de laatste weken rustig blijven en schikt zich in zijn lot: "De Promotion play-off is niet het moment om een egotripper te zijn", aldus de middenvelder zelf.