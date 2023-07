Een verrassende Felice Mazzu na het VAR-incident dat Sporting Charleroi drie punten ontnam

Ondanks een numerieke minderheid leek er lang geen vuiltje aan de lucht bij Sporting Charleroi. Tot de scheidsrechter ingreep en de VAR verrassend niet.

Het is nog niet zolang geleden dat we Felice Mazzu de gevleugelde woorden hoorden uitspreken: "We werden genaaid!". Dit na een paar arbitrale beslissingen die in het nadeel van zijn ploeg werden beslist. Het blijkt dat Mazzu enige rust heeft gevonden.

Hij had nochtans alle reden om kwaad te zijn. Na heel licht contact ging Opoku neer in het strafschopgebied. Na een aantal herhalingen is zelfs twijfel of hij wel geraakt wordt. De scheidsrechter en de VAR zien het echter anders. De bal op de stip en zo verliest Sporting Charleroi twee punten op de eerste speeldag.

"Ik praat liever over het spel en wat mijn spelers qua mentaliteit hebben neergezet", aldus Mazzu. "Wat gefloten is, is gefloten, we kunnen hier niets aan veranderen. Coaches winnen zelden hun zaak", glimlacht hij. "Maar gezien de omstandigheden mag Charleroi fier zijn, want we hebben OHL in de problemen gebracht en hadden zelfs meer kunnen scoren dan het ene doelpunt".